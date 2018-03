ROMA – Francesco Totti partecipa al torneo sociale del Circolo Canottieri Aniene. E la punizione si trasforma in un “cucchiaio” che non lascia scampo al portiere. In squadra con lui, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Lo stesso Totti ha poi mandato tramite WhatsApp il video della sua prodezza all’ex compagno di squadra, il romanista Daniele De Rossi. Che ha commentato ironico: “Mi sa che il portiere non ce l’ha Sky: deve essere stato gli ultimi 20 anni senza televisore”.