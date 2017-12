ROMA – Di rigori ne ha calciati tanti, quasi tutti trasformati in gol. Questa volta però Francesco Totti si deve arrendere al robot. In Arabia Saudita per una cena con vecchie glorie del calcio, il dirigente della Roma è stato invitato da uno sceicco a calciare dal dischetto. In porta un robot.

Totti calcia rasoterra all’angolino, alla destra del “portiere”. Il robot però si piega e intercetta. La faccia di Totti è tutto un programma, ci rimane davvero male. Forse se gli avesse fatto il cucchiaio…