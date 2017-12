WASHINGTON – Il presidente americano fa ancora discutere. Ma questa volta il focus è sulla sua salute. Durante un discorso sulla politica estera statunitense in Israele, Donald Trump ha bevuto un bicchiere d’acqua tenendolo con entrambe le mani, come un bimbo, e il gesto su Twitter è subito diventato virale: secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi del segnale di un grave disturbo degenerativo.

Il social media, dopo che il presidente ha bevuto l’acqua con un gesto goffo, è andato in tilt: accanto a chi parlava di demenza, uno dei segnali sono le mani che tremano, c’era chi sosteneva che stesse soltanto cullando il bicchiere o “presidente biberon” a causa delle “mani piccole”, scrive il Daily Mail.

Sandra F Woodward ha scritto che Trump “tiene tra le mani un bicchiere d’acqua come fa mio nipote di 3 anni con la tazza! Penso davvero che Trump abbia la demenza e stia tornando alla fase adolescenziale”.

“Il modo in cui afferra il bicchiere dimostra che Trump soffre di demenza. Le abilità motorie stanno degenerando”, ha aggiunto Joseph Fedorko.

Non è la prima volta che Trump è stato visto bere in modo strano, commenta il tabloid britannico. A novembre, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha preso una bottiglia di acqua delle Fiji con entrambe le mani e l’ha sorseggiata goffamente.

E all’inizio di questo mese, si sono scatenati un gran numero di commenti dopo che Trump ha biascicato in un discorso in cui annunciava Gerusalemme come la capitale di Israele, e terminato dicendo “Dio benedica gli Stati Uniti. Grazie mille”.

Su Twitter ci sono state parecchie ipotesi su una possibile causa: dal lieve ictus al consumo di cocaina, e anche il conduttore televisivo Joe Scarborough ha commentato, dicendo che “le persone vicine durante la campagna mi hanno detto che è alle prime fasi della demenza”.

Il portavoce della Casa Bianca ha insistito sul fatto che il presidente avesse semplicemente “secchezza della bocca” ma il dottor Ford Vox, che non ha mai visitato Trump, crede che l’episodio e altri momenti della presidenza, siano rivelatori della pre-demenza. Sarah Huckabee Sanders ha annunciato che Trump sarà sottoposto a un esame fisico all’inizio del prossimo anno, i cui risultati saranno pubblici.