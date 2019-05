ROMA – Marco Masini e Ultimo improvvisano un duetto in camerino sulle note di “Raccontami di te”. I due ammettono di aver bevuto qualche birra di troppo. “Cominciano a fare effetto”, ammettono nel video che segue girato a Firenze. E partono le parole sbagliate del testo del brano.

Durante la scorsa edizione di Sanremo, Ultimo era stato accusato di plagio. La canzone sotto accusa era “I tuoi particolari”, simile, secondo alcuni, a “Che giorno è” proprio di Masini.

Alle accuse di Plagio, l’artista toscano non aveva dato molto peso: “C’è una similitudine melodica come con centro altri pezzi ma artisticamente non c’entra nulla, al punto che nemmeno mi sono accorto della somiglianza”. Masini aveva già allora fatto intendere di aprrezzare il cantante romano : “Anzi, tifo per Ultimo e per il suo brano”.

Fonte: Dagospia, Il Fatto Quotidiano