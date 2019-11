ROMA – Ultras della Lazio che spaccano le vetrine del pub. All’interno del locale ci sono i tifosi del Celtic. Sono due i tifosi del Celtic accoltellati a Roma da ultras della Lazio. Che Lazio-Celtic di Europa League fosse una partita a rischio lo si sapeva fin da subito, e infatti mercoledì notte nel pub irlandese The Flann O’Brien, a Roma, in via Nazionale è scattata la rissa con l’accoltellamento. Lo scrive The Scottish Sun, precisando che la vittima era seduta fuori dal locale. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23,30. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e due ambulanze mentre il pub, che era pieno di tifosi del Celtic, è stato chiuso dopo l’incidente.

I due tifosi si trovavano insieme con altri connazionali nella birreria di via Nazionale quando sono stati aggrediti da alcuni ultrà laziali, che si sono poi dileguati. Le condizioni dei tifosi non sarebbero gravi. Cinque ultras laziali sono stati denunciati dalla Digos di Roma per possesso di materiale atto ad offendere. Sono stati fermati dalla polizia in zona Casal Bruciato, quartiere dove ha avuto luogo il concerto in un centro sociale a cui sono stati invitati supporter del Celtic. Si tratta di ultras della Lazio e verranno tutti proposti per il Daspo. In quattro sono stati trovati con mazze da baseball mentre l’altro aveva in auto un coltello. (Fonte YouTube).