ROMA – Un carrello delle montagne russe di Daytona Beach Boardwalk in Florida è deragliato provocando gravi lesione ad alcune persone che si trovavano nelle cabine. Una scena da brividi, come si vede nei video pubblicati sui social network, dove si vede il vagone andare fuori dai binari e due persone venire sbalzate fuori e precipitare nel vuoto per circa 10 metri. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove le condizioni si sono rivelate gravissime.

Nel video si vede il carrello uscire fuori dai binari e scaraventare via i due passeggeri, ma anche i vigili del fuoco che cercano di liberare le altre persone rimaste incastrate nel vagone. Sono stati circa 30 infatti a rimanere bloccati a bordo del carrello delle montagne russe, di cui 6 rimaste ferite e trasferite in ospedale per accertamenti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le montagne russe del Daytona Beach Boardwalk erano già state al centro delle polemiche: chiuse nel 2017 perché ritenute non a norma sono state riaperte con la nuova stagione estiva, ma evidentemente non erano state prese le dovute misure di sicurezza.

(Video da YouTube)