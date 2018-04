ROMA – A piazzale Labicano a Roma, un agente della municipale riceve uno schiaffo da un cittadino straniero che viene poi arrestato.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

I vigili avevano fermato l’immigrato nei consueti controlli contro i venditori ambulanti abusivi. I binari del tram che passano nella piazza, in un attimo si trasformano in una sorta di ring: da una parte un agente della polizia locale di Roma Capitale, dall’altra il venditore ambulante. Sembra di assistere ad un incontro di pugilato. Il cittadino straniero che poco prima si era rifiutato di fornire le proprie generalità ai vigili urbani ammolla uno schiaffo all’agente e poi comincia ad inveire dando all’agente del razzista.

I due si fronteggiano per qualche minuto con l’agente che resta per tutto il tempo in posizione di difesa. Alla fine, l‘immigrato viene arrestato dopo essere bloccato. La gente presente, oltre a riprendere la scena, a questo punto commenta accusando i vigili di aver un po’ esagerato.

Il Comando Generale, oltre a pubblicare la foto del volto tumefatto dell’agente, in una nota

“esprime piena solidarietà e vicinanza ai colleghi che questa mattina (ieri ndr) e nella giornata di ieri (mercoledì ndr) sono stati vittime di aggressione durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Grazie al video diffuso in rete da un cittadino, su quanto accaduto in mattinata a Porta Maggiore, si è potuto constatare che l’agente ha tentato di difendersi dalla condotta violenta posta in essere dal venditore abusivo e, nello stesso tempo, temporeggiare nell’attesa del sopraggiungere dei colleghi. Precedentemente al filmato, l’abusivo aveva colpito più volte sia l’operante che un’altra collega mentre tentavano ripetutamente di identificarlo. Ai fatti assisteva anche personale ATAC , che ha potuto fornire testimonianza della violenza messa in atto dall’uomo sull’agente, nei momenti antecedenti la ripresa video”.

Per tale motivo il