ROMA – Un video che mostra diverse persone armate di pietre e bastoni che danno la caccia ad una mucca per mangiarsela è diventato virale in Venezuela, come simbolo della grave scarsità di cibo nel paese governato da Nicolas Maduro. Mentre scorrono le immagini, si sentono voci che gridano in spagnolo: “Abbiamo fame!”, “la gente sta soffrendo”.

A postare il video su Twitter è stato Carlos Paparoni, deputato dell’opposizione nello stato di Merida, dove si sono appena registrati quattro morti in tumulti per il cibo. Secondo Paparoni, il video si riferisce ad un episodio accaduto nella hacienda Miraflores della località di Palmarito. Il deputato ha postato anche una foto di un uomo che trasporta un quarto di mucca sulla spalla, aggiungendo che almeno 300 animali sono stati uccisi nell’allevamento di Miraflores. Palmarito si trova vicino ad Arapuey, cittadina dove sono morte tre persone nell’assalto ad un negozio di alimentari.