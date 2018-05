Young Signorino, il lancio del bicchiere al live e la reazione

PADOVA – Dopo aver fatto saltare il concerto a Roma, Young Signorino si è esibito sul palco a Padova ma un episodio ha reso la performance turbolenta. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il giovane cantante trap, molto controverso per i testi senza senso della sue canzoni, si è infuriato quando uno spettatore gli ha lanciato un bicchiere e ha replicato: “Ti smonto frate, non sbagliare”.

Il cantante si è alterato quando durante la sua esibizione una persona dal pubblico lo ha interrotto lanciandogli un bicchiere e ha iniziato a dare in escandescenze: “Non sbagliare frate, hai rotto il ca***. Ti smonto coi versi frate”. Young Signorino ha continuato ad agitarsi quando un uomo dello staff lo ha placato sul palco e lo ha convinto a proseguire con il concerto.

(Video da YouTube)