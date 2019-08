FERMO – Young Signorino si è reso protagonista di uno spiacevole episodio durante il suo ultimo concerto, tenutosi ieri sera, 31 luglio, a Fermo, nelle Marche. Mentre il trapper era intento a cantare uno dei suoi brani, “Padre Satana”, uno spettatore dello show, posizionato a lato del palco, ha palesemente iniziato a prenderlo in giro con delle movenze grottesche.

Stando a quanto riferito dal cantante, il ragazzo lo avrebbe più volte preso in giro, chiamandolo ‘anoressico’. Young Signorino, infastidito, si è quindi avvicinato al ragazzo, per poi sferrargli uno schiaffo in pieno volto.

Young Signorino in seguito ha voluto chiarire l’episodio sui social. Attraverso le stories di Instagram ha spiegato di esser stato provocato più volte dal giovane: “Se tu vieni nel mio spazio a fare il co***one io sto zitto una volta, due volte, tre volte poi ti becchi uno schiaffo in faccia. Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione”.

Non è la prima volta che Young Signorino rimane coinvolto in un episodio del genere. Ad aprile aveva infatti fatto discutere un episodio simile, verificatosi all’Alien Club di Roma. In quel caso il cantante, dopo essere stato ripetutamente insultato e preso in giro da buona parte del pubblico, aveva lanciato il microfono verso gli spettatori e subito dopo aveva abbandonato il palco. (fonte YOUTUBE)