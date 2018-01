ROMA – Chi l’ha detto che la divulgazione scientifica è noiosa e non paga? Di sicuro non Hillary Diane Andales, la ragazzi filippina di 18 anni che con il suo video sulla relatività si è aggiudicata il premio da 250mila dollari della Breakthrough Junior Challenge promossa dalla fondazione di Mark Zuckerberg.

La giovanissima divulgatrice in un video di appena 3 minuti è riuscita a spiegare in modo chiaro, divertente e semplice la complessa teoria della relatività di Albert Einstein e per questo si è accaparrata un ricco premio, come scrive il Fatto quotidiano:

(Video da YouTube)