Gaurav Sharma, famoso youtuber indiano seguito da 4 milioni di persone, è stato arrestato per maltrattamento agli animali. Il ragazzo aveva postato sul suo canale il video del volo del suo cagnetto Dollar che si libra sui tetti di Dehli durante il lockdown, agganciato a un grappolo di palloni variopinti, per poi essere afferrato da un ragazzo su un balcone.

Youtuber arrestato per aver fatto volare il suo cane appeso a dei palloncini

Liberato su cauzione, la 32enne star del social si è profuso in scuse, sostenendo che il video ha creato una cattiva impressione. Il cagnetto “è il tesoro della mia vita”, ha detto per discolparsi: “Non sono sposato e lo considero come un figlio”. Sharma ha poi aggiunto: “Come si vede dagli altri miei video, gli sono molto affezionato e ho per Dollar tutte le attenzioni: gli compro sempre i suoi biscotti preferiti e organizzo feste con altri cani per il suo compleanno”. A indurre la Polizia all’arresto, la denuncia di esponenti dell’associazione animalista People for Animals.