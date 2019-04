LOS ANGELES – Nel tunnel dello stadio Dignity Health di Los Angeles sosta Zlatan Ibrahimovic.

Il campione svedese è accanto ad un bambino con cui il calciatore entrerà in campo. Il ragazzino però è nervoso dato che si tratta del suo primo esordio in campo e si confida con Zlatan che però lo rassicura: “Sei con me ora, pensa solo a goderti il momento”.

La scena è stata ripresa prima della vittoria, per 2-1, dei Los Angeles (in cuigioca l’ex attaccante di Juve, Milan e Inter) sulla Houston Dynamo.

Ibra ha trasmesso alla giovane mascotte un po’ di sagezza da calciatore navigato qual è. E la mamma del giovane lo ha ringraziato spiegando le ragioni dell’agitazione del figlio:

“Questo ragazzino è mio figlio. Ha avuto ansia perché suo nonno è recentemente scomparso. Quel giorno La Galaxy e Zlatan hanno realizzato il suo sogno. È un grande fan di Zlatan e segue tutte le sue partite (…)”.

Fonte: Twitter, Youtube