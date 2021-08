Afghanistan, vergogna di Trump e Biden, di cui dobbiamo avere paura: cade Kabul, la Cina è più vicina a noi

Afghanistan, l’avanzata dei talebani è ormai inarrestabile, sono a pochi chilometri dalla capitale. Il presidente Ghani annuncia “consultazioni in corso” per fermare la guerra. Tremila marines in città per proteggere il ritiro Usa. Nell’insieme è una vergogna.

La fine della occupazione occidentale dell’Afghanistan fa il paio, quasi mezzo secolo dopo, con l’abbandono del Vietnam ai comunisti del Nord. Con una differenza: che allora gli Usa abbandonarono a seguito di una inesorabile sconfitta militare. E sotto la pressione dell’opinione pubblica mondiale, ben alimentata da Mosca. Il porto di Genova stava per morire soffocato dagli scioperi dei portuali in solidarietà col popolo vietnamita.

A Washington e nel resto del mondo centinaia di migliaia di persone sfilavano per sostenere la causa vietnamita. Inoltre gli americani, con più di 40 mila morti, non reggevano più il fronte interno: c’era la leva obbligatoria e in Svezia c’erano più giovani americani renitenti alla leva che a New York.

L’occupazione dell’Afghanistan, a seguito di una trionfale guerra quasi lampo, si è mantenuta, per un ventennio, senza dissensi. Forse si poteva fare di meglio, forse gli americani e la NATO al seguito, potevano trovare altre strade.

Ma nessuno può negare che l’Afghanistan dopo anni di feudalesimo, di occupazione sovietica, di devastazione medievale islamica talebana, hanno conosciuto, grazie all’occupazione occidentale, una primavera. Presto si trasformerà in un gelido inverno. Certo solo nelle città, nelle campagne i talebani hanno sempre dominato. Ma così è sempre avvenuto, nella storia del mondo, nella distribuzione del progresso e del benessere.

Vedremo come finirà. A meno di una inversione a u degli americani, finirà male. Finirà male per i poveri afghani, come finì male per parte dei curdi dopo la guerra in Iraq, ma poi gli americani fecero marcia indietro per via del petrolio.

Andò peggio a quei poveri russi e ucraini che si erano rifugiati in occidente per sfuggire a Stalin e a Hitler. Nel 1945 Churchill li rispedì nelle braccia di Baffone e di loro no si seppe più nulla.

A noi però tutto questo può interessare fino a un certo punto. Di una cosa dobbiamo invece essere consapevoli. Dei rischi per l’Occidente tutto, Italia inclusa, derivanti dalla caduta di Kabul.

Un primo dato emerge e costituisce uno dei principali punti di debolezza per il nostro futuro. Viene confermato quanto sia inetto Biden, che ha di fatto completato l’opera malvagia di Trump. Col ritiro dall’Afghanistan, Trump faceva un grande regalo a Putin. Il capo russo contava di rientrare nel Grande Gioco e ora si troverà a fare i conti con il gigante cinese.

Forse Putin contava di tornare a occupare lui l’Afghanistan nel caos, di tornare ai tempi di Breznev e del grande espansioniso sovietico. Ma quei tempi sono passato remoto, la Russia non è l’Unione Sovietica né in temini militari, né economici, né di sostegni nel mondo. Non c’è più Stato guida, né partito guida.

E la Russia non costituisce più l’alternativa. Non si discute più di capitalismo o socialismo. Ora c’è la Cina, capitalista nella gestione dell’economia, comunista nella gestione del potere e delle risorse.

