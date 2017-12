ROMA – Dopo giorni di sole e bel tempo quasi su tutta Italia il giorno di Natale dovrebbe arrivare una perturbazione che porterà nuvole e qualche pioggia da Nord a Sud. Colpa, se così si può dire, di alcune correnti atlantiche umide che favoriranno un primo peggioramento al Nord e sui versanti tirrenici già il 25 dicembre. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo:

DOMENICA 24 DICEMBRE – Al Nord sereno ma con banchi di nebbia sulla bassa Val Padana e nubi in aumento sulla Liguria con qualche pioviggine entro sera. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 13. Al Centro sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in rapido aumento verso sera sulla medio-alta Toscana. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, massime comprese tra 9 e 14. Al Sud giornata prevalentemente soleggiata ovunque, salvo qualche residuo addensamento sui settori ionici. Temperature stabili, massime comprese tra 12 e 16.

LUNEDI’ 25 DICEMBRE – Al Nord nubi in graduale aumento da Sud con locali piogge in Liguria; nebbie e nuvole basse sin dal mattino in Val Padana. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 6 e 11. Al Centro tempo nel complesso soleggiato, nuvole compatte sulla Toscana con occasione per qualche pioggia a fine giornata. Temperature in calo, massime tra 10 e 14. Al Sud stabilità e bel tempo un po’ su tutte le regioni. Qualche nube lungo le coste tirreniche a fine giornata. Temperature pressoché stazionarie, massime comprese tra 11 e 15.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE – Al Nord molte nubi con piogge sul Levante ligure in estensione a parte del Nordovest e Triveneto. Neve a quote medio-basse sulle Alpi. Temperature in flessione, massime comprese tra 5 e 10. Al Centro tempo in peggioramento sulle Tirreniche con piogge e nevicate a quote medio-alte; nubi in aumento sulle Adriatiche. Temperature in calo, massime tra 7 e 12. Al Sud nel complesso soleggiato ma con nubi in arrivo serale da Ovest; piogge a fine giornata in Campania. Temperature senza grosse variazioni, massime tra 12 e 16.