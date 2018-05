ROMA – Dura invettiva della militante del Pd Pina Cocci, delegata a Tor Bella Monaca, dal palco dell’assemblea dem che si è tenuta sabato 19 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Cocci ha criticato quella che ha definito “la mancanza di democrazia in un partito che si definisce democratico”.

“Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi così come stiamo messi oggi, non me chiamate”, ha detto Cocci.

Il suo è stato uno tra gli interventi più duri. “Da là – dice indicando la platea – io sentivo le truppe cammellate. Veniteci nei territori, non vi mettete in bocca la parola ‘periferia’. Ma a Tor Bella Monaca (quartiere difficile di Roma, ndr) chi v’ha mai visto?”, ha detto prima di prendere la delega per il voto e lanciarla letteralmente sul banco della presidenza.

Il duro sfogo è stato ripreso dai cronisti dell’Agenzia Vista.