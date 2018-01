LOS ANGELES – L’Italia potrebbe portare a casa un altro Oscar. Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino, ha ricevuto quattro nomination, tra cui quella come miglior film. Le altre sono miglior attore per Timothée Chalame, miglior canzone originale (Sufjan Stevens – Mistery of love), migliore sceneggiatura non originale (adattata da James Ivory). Il film uscirà in sala in Italia da Warner il 25 gennaio.

Girato nella campagna lombarda, il film, tratto dell’omonimo romanzo di André Aciman, racconta un’estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l’incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel. Il 4 marzo la notte degli Oscar.

La Forma dell’acqua, di Guillermo del Toro, Leone d’oro a Venezia, è il film che colleziona più candidature per l’edizione numero 90 degli Academy Awards: sono tredici le nomination per il film del regista messicano, al cinema in Italia il 4 febbraio.

La lotta per mettere in bacheca più di un Oscar è serratissima e vede Tre manifesti a Ebbing, Missouri ottenere 7 nomination, Dunkirk 8, e L’Ora più buia 6. Sono questi i titoli più accreditati per fare la voce grossa durante la serata più importante per il mondo del cinema