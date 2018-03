ROMA – E’ stato ritrovato morto Alessandro Fiori, l’uomo che dal 14 marzo era scomparso in Turchia.

Il cadavere, che avrebbe il cranio fracassato, è stato trovato nei pressi della zona storica del palazzo di Topkapi, è stato portato sulla riva del quartiere di Sarayburnu dalla corrente del mare.

Il padre del giovane, che si trovava in Turchia da molti giorni proprio per dare maggiore impulso alle operazioni di ricerca del figlio, avrebbe già effettuato il riconoscimento del cadavere che è già stato portato all’istituto di medicina legale del posto per chiarire le cause del decesso.

Fiori era un manager originario di Soncino (Cremona), ma viveva da tempo a Milano. Era partito per la Turchia il 12 marzo scorso dall’aeroporto di Malpensa. Dal 14 marzo la famiglia non aveva avuto più notizie e il padre, Eligio Fiori, si era recato di persona a Istanbul per capire cosa fosse successo. Aveva anche partecipato alla versione turca di ‘Chi l’ha visto’ per fornire una descrizione fisica del figlio, precisare le circostanze della scomparsa e cercare testimoni.

Il 14 marzo, giorno della scomparsa di Fiori, telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso lungo la strada che conduce al consolato italiano. Il suo cellulare e il suo portafogli con all’interno tutti i documenti erano stati ritrovati in un cestino dell’albergo dove alloggiava.

“Aveva due cellulari e diceva di dover incontrare una persona”, aveva riferito a ‘Chi l’ha visto?’ una persona che in trasmissione aveva detto di aver viaggiato con Fiori sullo stesso volo da Malpensa.