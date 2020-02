Hanau, la soluzione finale di Tobias Rathjen: il neo nazista che voleva annientare gli stranieri

Blitz dice

Raimondo Etro in giro per tv e radio a recitare la parte del terrorista impunito. Giletti lo caccia, lui va da Cruciani, racconta che Giletti lo aveva incitato ad andarci pesante. Perché i Giletti e i Cruciani chiamano come ospiti gli Etro? Per audience. E’ questa la colpa, una colpa ipocrita.