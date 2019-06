PARIGI – Tragedia in centro a Parigi. Tre persone sono morte in un incendio divampato sabato mattina, intorno alle 5, in un palazzo nell’XI arrondissement. Ventisette i feriti e gli intossicati. Uno di loro è grave.

Il rogo si è sviluppato in un edificio di sei piani vicino a piazza della Bastiglia nel quale si trova anche un ristorante e diverse abitazioni. Il quartiere è lo stesso in cui si trova la sala da concerti Bataclan.

Sul posto sono al lavoro circa 200 vigili del fuoco. Sconosciute per il momento le cause dell’incendio. (Fonte: Le Parisien)