Scoperta in Russia, nei pressi di San Pietroburgo, una fossa comune nazista contenente 1.362 corpi, di cui 675 erano di neonati e bambini. Secondo quanto riportato dal Sun e riferito da Giampaolo Scacchi, sembra che i bambini trovati nella cava della morte, fossero stati completamente dissanguati per salvare i soldati feriti.

La zona, occupata dalla Germania di Hitler, era vicina alla base di una unità delle SS. Nel villaggio di Novaya Burya, regione di Leningrado, le squadre della ricerca hanno trovato le vittime – quasi tutte senza ferite visibili – nude e senza scarpe. Ritengono che i resti dei bambini provenissero da un campo di concentramento nelle vicinanze, dove centinaia sono stati brutalmente reclusi esclusivamente per fornire sangue agli ufficiali e ai soldati tedeschi feriti.

La fossa comune in Russia e la strage di bambini

I bambini venivano tenuti in standby per garantire un rifornimento costante di sangue alle truppe naziste che combattevano vicino a Leningrado, l’attuale San Pietroburgo. Dal macabro sito sono stati prelevati circa 50 sacchi pieni di resti umani, contenenti gli scheletri delle ultime 415 vittime, di cui più della metà bambini. Dai neonati agli adolescenti, centinaia sono morti a causa dell prelievo continuo di sangue.

Il capo della squadra di ricerca di fosse comuni, Viktor Ionov, ha dichiarato: “Stiamo scavando e scavando, ma non c’è fine a tutto questo. E, psicologicamente, i civili sono più difficili da estrarre rispetto alle vittime militari. Le vittime non indossavano vestiti e scarpe. Di solito rimane qualcosa, ad esempio le suole, ma non qui”.

La maggior parte delle vittime adulte erano donne, di cui almeno tre incinte

Sui resti non ci sono ferite da arma da fuoco, solo pochi sembrano aver ricevuto dei colpi ma sulla maggior parte non c’è alcuna indicazione sulla causa della morte. Un volontario della ricerca, Sergei Beregovoi, ha spiegato: “In totale abbiamo dissotterato le ossa di 1.362 persone, di cui 675 bambini. “I resti erano accatastati. Alcuni avevano le braccia tese. Nonostante la mia esperienza ero assolutamente inorridito”, ha detto a 47news.

Tra il 1941 e il 1943, durante l’assedio di Leningrado, i soldati nazisti erano di stanza a soli 300 metri dal sito e un’unità delle SS era nelle vicinanze. Ionov ha detto: “La cosa più misteriosa è che né gli anziani né gli storici locali ricordano nulla di quello che è accaduto nel posto. Non ci sono prove negli archivi militari”. Una teoria è che le vittime morirono di carestia durante i rigidi inverni che attanagliarono la Russia durante la seconda guerra mondiale. Ma gli esperti hanno ipotizzato che i resti dei bambini potrebbero provenire dal campo di concentramento di Vyritsa, vicino a Gatchina dove avvenivano le “trasfusioni di sangue”.

Il racconto dei sopravvissuti

Più di 300 “prigionieri minorenni”, tra neonati e adolescenti, era rinchiusi per uno scopo: fornire sangue ai soldati e agli ufficiali della Wehrmacht. Nel campo, situato nei pressi della fossa comune, i bambini più piccoli potevano essere accompagnati dalle loro madri. Un sopravvissuto ha ricordato: “Mia sorella, Elena, è morta lì, in infermeria. Mi implorava, Alexander portami via da qui. Non ho più sangue, ma continuano a toglierlo. È morta il giorno successivo”.

Gli investigatori ora sospettano che i corpi siano stati trasportati da camion alla cava della morte e siano stati scaricati a pochi metri sotto la superficie. Si teme che quando le squadre di ricerca dopo l’inverno riprenderanno gli scavi. saranno riesumate centinaia di altre vittime.