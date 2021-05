Sex toys, LoveHoney, azienda inglese, premiata dalla regina Elisabetta: quintuplicato il fatturato in 5 anni

L’azienda LoveHoney che produce sex toys per sexy shop, è stata insignita del riconoscimento della regina Elisabetta Queen’s Award for Enterprise per le eccezionali vendite all’estero negli ultimi sei anni.

Dal 2015, le vendite all’estero della società con sede a Bath sono passate da 12 a 56 milioni di sterline – circa 64 milioni di euro – un aumento complessivo del 365%.

Il riconoscimento della regina Elisabetta all’azienda di sex toys

L’omaggio della sovrana con The Queen’s Award for Enterprise è il più alto e solenne riconoscimento del successo per le imprese britanniche, e per cinque anni consente di esibire lo stemma reale nelle operazioni di marketing, nel packaging e nelle pubblicità.

La società nel 2015 ha ricevuto per la prima volta il premio per aver incrementato le esportazioni britanniche e i comproprietari Richard Longhurst e Neal Slateford avevano incontrato la regina, il principe Filippo e altri royal senior a un ricevimento a Buckingham Palace.

Lo stupore dei manager di LoveHoney per il riconoscimento della regina

Debbie Bond, direttrice commerciale di LoveHoney, ha detto: “Siamo entusiasti di aver ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla Regina. Sua Maestà è stata una meravigliosa sostenitrice di LoveHoney poiché siamo diventati il marchio leader mondiale nel settore del benessere sessuale. Il patrocinio reale ci aiuterà a creare più posti di lavoro presso la nostra sede di Bath e negli uffici internazionali, e a diffondere il messaggio di felicità sessuale nel mondo”.

Tuttavia, uno dei proprietari Richard Longhurst ha ammesso che nonostante il successo di LoveHoney, gli ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di dire alla madre quali prodotti vendeva la sua azienda. “Non sapevo come avrebbe reagito, dunque per un po’ l’ho tenuto nascosto”.