NEW YORK – Incidente fatale per un uomo alla guida di una vettura Tesla. Un uomo tedesco è morto nel sud della Svizzera dopo che la sua Tesla è finita contro il guardrail e ha preso fuoco. L'incidente, riportato dall'Associated Press, è avvenuto la scorsa settimana e la polizia sta indagando.

”Siamo profondamente rattristati dall’incidente, stiamo lavorando per stabilire i fatti e offrire la nostra piena collaborazione. Non abbiamo ricevuto ancora i dati dall’auto e quindi non sappiamo cosa e’ accaduto, anche se sembra un incidente legato all’alta velocità”, afferma la società di Elon Musk in una nota.

La notizia dell’incidente segue di qualche ora le polemiche di Musk, il numero uno del colosso delle auto elettriche, che ha criticato i media per non dire che le Tesla sono le auto più sicure sulla strada. ”Un incidente di Tesla risultato in una caviglia rotta è sulle prime pagine mentre le 40.000 persone che muoiono ogni anno in incidenti stradali solo negli Stati Uniti non ricevono alcuna copertura mediatica”, ha twittato nelle ultime Musk riferendosi a un incidente che una Tesla ha avuto nei giorni scorsi in Utah.