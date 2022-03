Ucraina, a Severodonetsk russi sparano contro i civili in coda in un supermercato: morti e feriti (foto d’archivio Ansa)

A Severodonetsk, nella regione di Lugansk, i russi hanno fatto fuoco su persone in coda in un supermercato, provocando morti e feriti. Lo ha denunciato su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Haidai.

Le parole di Serhiy Haidai

“Ripetizione del caso al supermercato di Kharkiv – ha scritto Haidai -. Gli occupanti mirano a un negozio a Severodonetsk. Abbiamo morti e feriti, il numero è in via di chiarimento. Gli orchi prendono cinicamente la vita degli ucraini! La gente è venuta solo per i prodotti”.

La tragica conta dei civili morti in Ucraina

Sale ad almeno 925 il bilancio dei civili uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte della Russia, secondo i dati in possesso dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (Unhcr).

Secondo l’agenzia Onu, il totale dei feriti civili al 20 marzo è di 1.496. Tra i morti si contano 75 minorenni, mentre altri 99 giovanissimi risultano tra i feriti. La maggior parte delle vittime civili registrate sono state causate dall’uso di armi esplosive con ampia area di impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi di lancio multiplo di razzi, missili e attacchi aerei. L’Unhchr ritiene che le cifre effettive siano “considerevolmente più elevate, poiché la ricezione di informazioni da alcune località in cui sono in corso intense ostilità è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma. Ciò riguarda ad esempio Mariupol e Volnovakha (regione di Donetsk), Izium (Kharkiv), Sievierdonetsk e Rubizhne (Luhansk) e Trostianets (Sumy), dove ci sono segnalazioni di numerose vittime civili.