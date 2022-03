Ucraina, bambini spariti e traffico di esseri umani. Ecco cosa succede lungo i confini

Lungo i confini dell’Ucraina alcune ong denunciano la scomparsa di bambini in fuga dalla guerra e anche dei casi di traffico di essere umani. Una tragedia nella tragedia.

E’ quanto accade, racconta il Guardian raccogliendo le denunce delle associazioni umanitarie, nella situazione di caos che sta caratterizzando la crisi dei rifugiati lungo i confini dell’Ucraina.

Cosa sta succedendo al confine

Le associazioni di volontari e i gruppi per la difesa dei diritti umani impegnati nei Paesi confinanti che stanno accogliendo i rifugiati ucraini raccontano di aver assistito a casi di traffico illecito, bambini persi, estorsioni e sfruttamento. In questo momento ci sono oltre 2,5 milioni di persone che stanno attraversando il confine ucraino verso i Paesi vicini.

“Bambini vagano da soli e alcuni di loro, nei casi peggiori, scompaiono”

Karolina Wierzbińska, coordinatore della ong per i diritti umani polacca Homo Faber, racconta di aver visto casi di bambini mandati da soli da genitori disperati per incontrare parenti o amici oltre il confine ucraino ma arrivati senza nessuno ad aspettarli. “Questo è ovviamente estremamente angosciante per un bambino e li trovi che vagano da soli nella stazione, disorientati e, nei casi peggiori, scompaiono. Questo sfortunatamente non è un caso ipotetico, è già successo”, racconta. “Stiamo anche già ricevendo racconti di casi di traffico di esseri umani e donne cui viene offerto lavoro in Polonia ma poi scoprono che il posto di lavoro è illegale, il datore di lavoro le maltratta o rifiuta di pagare il salario. Ci sono casi di estorsione di documenti personali o denaro”.