Benzina, in Francia maxi sconto: dalla Liguria parte la caccia al pieno, code al confine

E’ scattata la corsa al pieno di benzina, in Francia, da parte dei frontalieri italiani attratti dallo sconto di 30 centesimi al litro applicato dal governo transalpino, che per i prossimi due mesi almeno garantisce un prezzo più calmierato sul carburante.

“Nella zona tra Mentone e Nizza – spiega Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii – si può trovare la benzina a partire da 1,36 euro a salire, ma in media si aggira intorno a 1,45 euro al litro”. Un fattore quest’ultimo che ha scatenato lunghe code ai distributori della zona di confine, con i frontalieri favoriti dal fatto di recarsi già in Francia per motivi di lavoro e non appositamente per il pieno. “Per i nostri lavoratori – conclude Parodi – si tratta sicuramente di un gran risparmio, visto che da noi la benzina supera 1,8 euro al litro”.