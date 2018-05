PIOLTELLO (MILANO) – Un bambino afgano di 4 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone del quinto piano del proprio appartamento in piazza Garibaldi, a Seggiano di Pioltello (Milano). L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play], il piccolo inseguiva una palla rimbalzata fuori mentre giocava. E’ deceduto dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale San Raffaele alle 21.30.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bambino era in casa con la madre e il fratello maggiore, stava giocando fuori al balcone con una palla quando quest’ultima è caduta giù per un rimbalzo. Il piccolo sarebbe salito su una cesta per i vestiti sporchi per guardare dove fosse finita la palla e a quel punto ha perso l’equilibrio.

L’impatto con l’asfalto dal quinto piano gli è stato fatale. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele dove è deceduto circa un’ora dopo. Sul caso indagano i militari di Pioltello e di Cassano d’Adda. Al momento si esclude una dinamica diversa dall’incidente.