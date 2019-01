TORINO – Un trauma cervicale causato dall’urto con la barriera frangivento. Camilla Compagnucci, la bimba romana di 9 anni, è morta così lo scorso 2 gennaio sulla pista da sci della Via Lattea a Sauze d’Oulx, in Valle di Susa. Questo il responso dell’autopsia eseguita il 9 gennaio dal medico legale.

La bimba stava sciando con il papà Francesco quando ha perso il controllo e ha sbandato, finendo contro una barriera frangivento della pista dopo un volo di circa 50 metri. La Procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell’impianto, la Sestrieres Spa. Il 30 gennaio 2018 a poca distanza da luogo dell’incidente mortale della piccola Camilla un giovane di 31 anni, Giovanni Bonaventura, che si era schiantato contro una barriera frangivento.

I funerali sono previsti per venerdì 11 Gennaio alle ore 12:00. Si terranno presso la chiesa Santa Maria Regina Pacis in via Anton Giulio Barrili, piazza Rosolino Pilo in zona Monteverde vecchio a Roma.