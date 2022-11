Cervo di 100 chili in autostrada: preso in pieno da un’auto e poi abbattuto

Continuano gli incidenti sulle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 causati da animali selvatici che invadono le carreggiate rimanendo uccisi e con gli automobilisti a forte rischio. Sulla A24 nei pressi del casello di Valle del Salto, in direzione Roma, in provincia dell’Aquila, un’auto ha investito un cervo di circa 100 chilogrammi. Illeso il conducente del mezzo che non si è fermato. L’animale è rimasto ferito e posto nella corsia di emergenza: la polizia autostradale ha chiesto al sevizio veterinario l’abbattimento e all’Anas la rimozione della carcassa.

“Si tratta dell’ennesimo incidente, sono diverse decine negli ultimi mesi, in cui l’animale entrato in autostrada elidendo le reti di recinzione è rimasto ucciso e gli utenti dell’autostrada corrono seri rischi – spiegano alcuni automobilisti -. Come sempre in Italia ci deve scappare il morto prima di prender le misure del caso. Bisogna intervenire subito”.

