Città della Puglia, Presicce: se compri casa, la restauri e ci vivi ti regala 30 mila euro, ecco come ripopolare dopo abbandono e emigrazione

Una città italiana offre 25mila sterline a chi vuole trasferirsi lì. La bellissima città di Presicce, città sud-est dell’Italia, offre ben 30.000 euro a chiunque vi si voglia recare e vivere.

Secondo la CNN, Presicce sta incoraggiando i visitatori per cercare di accogliere la diversità e i volti nuovi.

La remota cittadina si trova vicino al Salento, in provincia di Lecce, e alle acque meravigliosamente limpide e alle splendide spiagge di Santa Maria di Leuca. È ricca, secondo gli amministratori locali, di un’architettura ed un’arte meravigliose.

Come per molte altre piccole località del sud Italia, il paese si sta lentamente svuotando e l’offerta di case, soprattutto nel centro storico, vuole incoraggiare chi cerca una dimensione di vita diversa.

Il costo medio di una casa nella zona è di circa 25.000 dollari, pari a poco più di 24.000euro. Con questa cifra si può acquistare una casa di 500 metri quadrati nella cittadina. L’amministrazione è disponibile ad offrirne 30.000, finanziamento che sarà suddiviso in due parti: una per l’acquisto della proprietà e l’altra destinata alla sua ristrutturazione se fosse necessario.

Per qualificarsi, però, l’amministrazione chiede che si diventi residenti a tempo pieno e si acquisti una delle proprietà costruite prima del 1991.

Come riportato dalla CNN, la graziosa cittadina può permettersi di pagare i nuovi residenti dopo essersi fusa nel 2019 con una città vicina, diventando Presicce-Acquarica.

Il consigliere locale, Alfredo Palese, ha informato che, come previsto dalla legge italiana, dopo la fusione, il territorio più ampio potrà contare su fondi pubblici, circa 1.000.000 di euro all’anno per diversi anni a venire, che verranno investiti per rivitalizzare il vecchio borgo.

Al momento non ci sono molte altre informazioni perché l’accordo è ancora in fase di definizione ma è probabile che presto arriveranno sul sito web del Comune.

Presicce è comunemente chiamata la “città dell’oro verde” per il lussuoso olio extravergine d’oliva che produce dai suoi uliveti di prim’ordine.