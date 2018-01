PESCARA – Forbes incorona Città Sant’Angelo e l’Abruzzo tra i migliori posti al mondo in cui vivere. La rivista americana di economia e finanza ha stilato un elenco dei luoghi in cui si può vivere con poco anche senza lavorare. Al primo posto troviamo Lisbona, in Portogallo, seguita da Cali, in Colombia, e da Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana.

Appena fuori dal podio ecco San Pedro, in Belize, e Saint-Chinian, in Francia. Quindi, al sesto posto, l‘Abruzzo che con le sue “belle coste adriatiche, i bar sulla spiaggia, le montagne per sciare e i vigneti è un pezzo di paradiso, oltre ad essere la più ricca regione di questa parte d’Italia”.

In particolare Forbes decanta le bellezze di Città Sant’Angelo, piccolo borgo storico con “molte chiese antiche, un museo di arte contemporanea e, cosa che vi farà sentire a casa, un mercato all’aperto che vi farà sentire come nella California del Sud. L’Abruzzo, scrive Laura Begley Bloom su Forbes, ha tutto ciò che offre la Toscana e anche di più. Una coppia può vivere qui con 1.400 dollari al mese o anche meno, compreso l’affitto”.

Città Sant’Angelo, insieme a Saint-Chinian, Lisbona e Ljubljana, è anche una delle tre località suggerite in Europa. Le altre si trovano tutte a maggiori distanze. A chiudere la classifica, infatti, troviamo Playa del Carmen, in Messico, Bali (Indonesia) e Da Nang (Vietnam).