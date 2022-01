Regioni, sistema dei colori va abolito? Il sottosegretario Andrea Costa: “Con il Super Green Pass non servono più”

Presto il sistema che divide le Regioni in colori verrà superato? Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), ora che c’è il super green pass, bisogna avviare con le Regioni un percorso per il superamento dei “colori”.

Le parole di Andrea Costa

Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, in cui spiega: “C’è una platea del 90 per cento di vaccinati. Di fronte a questo il sistema dei colori generalizzati non ha più senso. L’unico criterio che deve rimanere è quello della zona rossa”.

“Ne ho parlato con qualche interlocutore nel comitato scientifico e condividono. Bisogna semplificare e agevolare. Anche sulla scuola”, sostiene. Come? “Ad esempio quando parliamo di contagiati asintomatici, dopo 10 giorni di Dad, che bisogno c’è di chiedere anche il tampone per il rientro in classe?”, risponde.

L’emergenza non è finita

Quali attività saranno esenti dal controllo del green pass? “Il Dpcm chiarirà quali saranno le attività ritenute essenziali, ad esempio le farmacie e gli alimentari”, spiega.

Costa quindi chiarisce che l’emergenza non è finita: “Anzi dobbiamo usare ancora prudenza, responsabilità e gradualità. Siamo però di fronte a uno scenario diverso” ed è per questo che dobbiamo adeguare le regole alla nuova situazione”. In merito alla richiesta di far votare i positivi per il Colle, replica: “Credo che dobbiamo fare ogni sforzo per far sì che tutti possano votare”. Dovrebbero andare porta a porta? “Potrebbe essere un’ipotesi oppure si possono far venire tutti a Roma”, ribatte. In tal caso “bisogna prevenire ogni contatto. La soluzione potrebbe essere un Covid hotel nei pressi della Camera con spostamenti protetti”.