Conegliano, la Lancia Fulvia da quasi 50 anni parcheggiata nello stesso posto. Dall’osservatorio privilegiato accanto alla storica edicola di Via Zamboni a Conegliano, senza che mai le ruote muovessero un passo, ha osservato quasi 50 anni di vita locale, il trascorrere del tempo e delle generazioni.

Si tratta di un’automobile, a suo tempo una berlina – chi dice più berlina? – di un certo prestigio: una Lancia Fulvia in origine azzurra, oggi sbiadito in un colore indefinibile se non dalla memoria delle intemperie. E’ lì dal 1974, 47 anni di immobile servizio. Una sentinella.

Ma non dobbiamo parlare di un assurdo burocratico o di un incivile abbandono (tanto più che l’auto è regolarmente immatricolata e assicurata). Nel baule di quell’auto, fino a un paio di anni fa, Angelo Fregolent e Bertila Modolo, ci appoggiavano le pile di giornali dell’edicola che hanno condotto per decenni.

Un’edicola che era un’istituzione, almeno fino a quando l’ultranovantenne Angelo non si è rotto l’anca. E a proposito di istituzioni, se la ricorda bene quella Lancia anche il presidente della Regione Veneto Zaia (“andavo ancora a scuola!”).

E sempre a proposito di istituzioni , l’idea è quella di farne davvero un piccolo monumento, magari trasferendola nella scuola che sta lì accanto.

“Ci siamo conosciuti come si faceva a quel tempo, ad una festa di famiglia — dice Bertilla al Corriere della Sera — ci siamo sposati nel 1962, la settimana dopo lavoravamo già, avevamo preso un’osteria qui vicino, poi dieci anni dopo siamo passati all’edicola”.