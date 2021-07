Sono 1.534 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del bollettino di oggi, 13 luglio del Ministero della Salute. Ieri erano stati 888. Sono invece 20 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13. I tamponi effettuati sono 192.543. Il tasso di positività è pari allo 0,8%, in calo rispetto all’1,2% di lunedì. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.273.693, i morti 127.808.

Aggiornamento ore 17:00.

Calano le terapie intensive ma aumentano gli attualmente positivi

I pazienti in terapia intensiva sono 157, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 7 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, ieri in lieve aumento, tornano a calare: sono 1.128, con 21 unità in meno rispetto a ieri.

In Italia gli attualmente positivi tornano a salire: sono 40.649, in aumento di 223 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare: sono 39.119 (+245). I dimessi ed i guariti sono invece 4.105.236, con un incremento di 1.287 rispetto a ieri.