Risalgono i nuovi casi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di ieri.

I nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 1.326, in aumento rispetto al +978 di ieri ma a fronte di un numero record di tamponi (102.959, che porta il totale a 8.828.868). Da inizio epidemia sono 271.515 i casi totali di infezione da Covid.

Dei nuovi contagi registrati, 237 (il 17,8%) riguardano la Lombardia (ieri erano 242), 163 il Veneto (97 ieri), 130 il Lazio (125 ieri); in Sardegna i nuovi casi sono 73 (50 ieri), il Molise è la sola regione senza nuovi contagi.

Sei i decessi, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Sardegna.

E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.