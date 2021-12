Sono 44.595 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di giovedì 23 dicembre 2021. Mai così tanti da febbraio 2020, il precedente record risale al 13 novembre dello scorso anno, quando i casi furono 40.902. Ieri i contagiati dal coronavirus erano stati 36.293.

Sono invece 168 i morti di oggi, anche questi in risalita: ieri erano stati 146. Per un totale di 136.245 vittime da inizio pandemia.

Boom di tamponi, 901.450 quelli processati oggi (ieri 779.303) con un tasso di positività in crescita al 4,9% (+0,3%). Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri (+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno.

La regione con l’incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia con 12.913 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto, con 5.023 casi, il Piemonte con 4.304 casi e la Campania con 3.599 casi.

Il totale degli attuali positivi è di 430.029 persone (+27.300), di cui 420.284 in isolamento domiciliare. Mentre salgono a 4.950.780 i dimessi guariti dal Covid (+17.117).

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 1.032.253: + 12.955 casi (ieri +10.569)

Veneto : 594.865 +5.023 casi (ieri +4.522)

Campania 526.937: + casi (ieri +2.650)

Emilia-Romagna 499.123 : + 2.860 casi (ieri +2.068)

Lazio 467.174: + 3.006 casi (ieri +2.497)

Piemonte 439.650: + 4.304 casi (ieri +3.290)

Sicilia 348.105: + 2.078 casi (ieri +1.410)

Toscana 324.433: + 2.780 casi (ieri +2.038)

Puglia : 290.328+ 1.134 casi (ieri +952)

Friuli Venezia Giulia 146.620: + 1.081 casi (ieri +937)

Liguria 138.057: + 1.144 casi (ieri +1.129)

Marche 136.079: + 871 casi (ieri +836)

Calabria 102.965: + 691 casi (ieri +676)

P. A. Bolzano 97.494: + 344 casi (ieri +399)

Abruzzo 94.984 : + 662 casi (ieri +632)

Sardegna 83.416: + 344 casi (ieri +304)

Umbria 73.403: + 933 casi (ieri +677)

P. A. Trento 57.303: +368 casi (ieri +392)

Basilicata 33.628: + 260 casi (ieri +165)

Molise 15.632: + 46 casi (ieri +83)

Valle d’Aosta 14.647: + 154 casi (ieri +67)