Coronavirus bollettino 30 ottobre, 4.878 positivi. Sono 4.878 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In calo rispetto a ieri, quando erano stati 5.335.

Sono invece 37 le vittime in un giorno, 4 in più rispetto a ieri (33). Sono 346 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 20 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.707 ovvero 49 in più di ieri.

Sono 477.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 474.778. Il tasso di positività è all’1,02% in lievissimo calo rispetto all’1,1% di ieri.

Incidenze più alte a Bolzano, in Friuli e in Veneto

Sono la provincia autonoma di Bolzano con un valore di 101,7 (contro l’85,6 della settimana prima), seguita dal Friuli Venezia Giulia a 96,5 (con un valore quasi doppio rispetto alla settimana precedente) e il Veneto a 61,4 (contro il 48,3) le tre regioni e province autonome con il valore maggiore dell’incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti, con un valore nazione di 46.

Fra le regioni con l’incidenza più alta segue la Campania a 56,9 (36 nella settimana precedente), Lazio 56,1 (contro il 38,4), e Trento a 55,4 (contro 38).

Il valore più basso è quello della Sardegna con 11,2 (da 7,9), il Molise 20,6 che però segna un valore quasi raddoppiato rispetto a 11,5 della settimana prima e la Basilicata 21,4 (contro 18,4).