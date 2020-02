ROMA – Non era stato in Cina, solo aveva visto a cena a fine gennaio un amico che c’era appena stato. Ora è gravissimo. Il 38enne ricoverato all’ospedale di Codogno, nel Lodigiano, è il primo contagiato da coronavirus in Lombardia. All’ospedale c’era venuto da solo, spontaneamente, ieri.

Mentre sembrava che il picco dell’epidemia in Cina fosse stato raggiunto, ecco che il virus giunge in Italia. E lo fa nel modo più virulento, appunto. L’uomo è finito in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Lamenta una grave insufficienza respiratoria. I medici dicono che le sue condizioni sono molto gravi.

Del resto il test non ammette incertezze: positivo al Coronavirus. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza all’ospedale dove si era fatto visitare. Gli accessi al pronto soccorso sono stati bloccati.

“Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l’italiano “è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti”.

L’uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti. (fonte Ansa)