Sono 12.448 i nuovi casi di coronavirus secondo i dati del bollettino di oggi, 24 novembre, del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.047. Sono invece 85 le vittime in un giorno. Ieri erano state 83.

Articolo aggiornato alle ore 18:39.

Tasso di positività in aumento, terapie intensive stabili

Sono 562.505 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 689.280. Il tasso di positività è al 2,2%, in salita rispetto all’1,4% di ieri. Sono invece 573 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.629, ovvero 32 in più rispetto a ieri.

Salgono gli attualmente positivi, passati dai 2.996 di ieri agli odierni 4.807: il totale delle persone alle prese con il virus è di 159.317 di cui 154.115 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.558 (ieri 6.965).

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.207), seguita da Veneto (+1.931), Lazio (+1.283) ed Emilia Romagna (+1.058).

Nuovi casi, mai così tanti dallo scorso 1 maggio

I 12.448 nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore rappresentano il numero più alto dallo scorso 1 maggio, quando furono 12.964. Mentre per trovare un numero di morti superiore agli 85 registrati nelle ultime 24 ore bisogna risalire al 10 giugno (88).