Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid secondo i dati del bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 104.065. Le vittime sono invece 349, mentre ieri erano state 235.

Bollettino Covid oggi, cala il tasso di posività

Sono 478.314 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 818.169. Il tasso di positività è al 12%, in calo rispetto al 12,7% di ieri. Gli attualmente positivi sono 2.592.606, in decremento di 51.211 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 8.244.012 con un incremento di 108.493 rispetto a ieri.

Terapie intensive e ricoveri, i numeri

Sono invece 1.584 le terapie intensive, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 112. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.913, ovvero 296 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 10.983.116 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute, mentre i morti sono 146.498.