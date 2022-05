Elefanti e bandiere rosse del Pci ai Fori Imperiali a Roma: ma è per il film di Nanni Moretti

Elefanti in corteo ai Fori Imperiali. Molta gente, romani e turisti, si è chiesta cosa fosse accaduto quando si sono trovati davanti i grandi pachidermi. In aggiunta una manifestazione con le bandiere rosse del vecchio Pci. E una banda musicale e molti operai in tuta blu. Non era uno scherzo ma una scena del nuovo film di Nanni Moretti, “Il sol dell’avvenire”, che il regista sta girando proprio nella Capitale.

Elefanti ai Fori Imperiali per film di Nanni Moretti, protesta degli animalisti

Di fronte allo stupore di turisti e molti curiosi, Gianluca Felicetti presidente Lav ha twittato subito per contestare l’impiego degli animali sul set: “A Roma elefanti prigionieri dei circhi messi in corteo a Via dei Fori Imperiali per le riprese del film di Nanni Moretti “Il sol dell’avvenire”. Chi ha autorizzato questo trattamento degli animali? E la produzione non poteva usare la videografica?”. Su un elefante sono stati visti gli attori Silvio Orlando e Barbora Bobulova. La commedia di Moretti, ambientata nella Roma Roma degli anni ’50-’70, tra circo e cinema, è diventata uno degli argomenti più discussi sui social.