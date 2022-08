Incidente a Roma, scontro tra auto moto e camion in via della Serenissima: morto un 38enne (Foto archivio Ansa)

Incidente mortale a Roma, in via della Serenissima, all’altezza di via Prenestina, Nello schianto tra un’auto, una moto e un camion ha perso la vita un uomo di 38 anni.

Il dramma si è consumato alle 5:30 del mattino di giovedì 18 agosto. A scontrarsi una moto Honda e una Mercedes. La motocicletta, a seguito dell’urto, ha colpito un camion Fiat Ducato in sosta.

Incidente a Roma, morto il giovane in moto

A perdere la vita il conducente della motocicletta, un uomo di 38 anni di nazionalità italiana. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, le ferite erano molto gravi e non è sopravvissuto all’impatto con i due veicoli. È morto praticamente sul colpo.

Non sono invece note le condizioni delle altre due persone coinvolte nel sinistro, ma sembra che non abbiano riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. La strada è stata chiusa per consentire le indagini e la messa in sicurezza dell’area. Tutti i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.