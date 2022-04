Lago di Como, cadavere di uomo nel Faggeto Lario sulla sponda orientale del lago. I Vigili del Fuoco lo ripescano. L’uomo era completamente vestito e privo di documenti. In tasca aveva alcuni effetti personali e il telefono cellulare.

Lago di Como, ripescato corpo di uomo nel Faggeto Lario

Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, il corpo non presentava evidenti segni di violenza. Per avere indicazioni più precise sulle cause della morte è stata ora disposta l’autopsia. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di suicidio. La sua identità non è ancora stata resa nota.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 di oggi, lunedì 4 aprile, in via alle Rive. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono arrivate un’automedica, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco.

La vittima avrebbe intorno ai 40 anni

Le indagini sono ancora in corso. L’allarme era scattato intorno alle 10:47. Si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi di un cantiere nautico.