L’Amaretto Disaronno e la battaglia legale contro Lidl: ecco cosa è successo

Da alcuni anni ormai l’Amaretto Disaronno è in guerra, legale, contro Lidl per difendere l’originalità del suo prodotto da quello che viene considerato dall’azienda italiana un clone venduto negli scaffali del discount tedesco. Un amaretto che, secondo l’azienda italiana, nella confezione ricalcherebbe la sagoma dell’originale. A raccontare la storia è Gianni Santucci del Corriere della Sera.

Il punto della battaglia in Tribunale

Fin qui, spiega il Corriere, Illva Saronno ha vinto nei primi due gradi di giudizio contro Lidl Italia e, in un processo parallelo, ha appena incassato un altro successo dalle sezioni unite della Cassazione. C’è poi un’altra causa, quella contro la casa madre di Lidl.

Il liquore della Lidl

Anche il liquore della Lidl, quello sotto accusa, viene prodotto in Italia. Precisamente a Modena. E proprio sull’azienda che produce il liquore a Modena la Lidl ha tentato in qualche modo di scaricare le responsabilità. La Cassazione invece, spiega l’avvocato Stefano de Bosio, “verificando che il mandante del progetto commerciale possa essere la Lidl tedesca, ha stabilito il principio che proprio il mandante possa essere perseguito nel Paese in cui avviene la produzione, anche se il prodotto viene poi venduto fuori dall’Italia”.

Nel frattempo Lidl continua a vendere anche in Italia il suo liquore alla mandorla, prodotto a Modena: la bottiglia è sempre la stessa, ma è sigillata da un semplice tappo sottile e rotondo. E così l’amaretto Lidl non ricorda più la sagoma di quello Disaronno.