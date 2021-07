Maltempo nel Trentino: tromba d’aria scoperchia tetti, barche catapultate sul molo a Riva del Garda

Maltempo sull’alto Garda trentino, dove si è abbattuta una tromba d’aria. In provincia di Trento, il tetto della scuola media di Arco è stato scoperchiato, così come quello di un hotel a Baselga. A Riva del Garda diverse barche e tavole da surf sono state catapultate sul molo.

Aggiornamento ore 17:32.

Ondata di maltempo in Trentino, nubifragi e raffiche di vento

Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. In valle dei Laghi un albero è caduto su un’auto in transito e il conducente è rimasto praticamente illeso. Gran lavoro dei vigili del fuoco anche a Trento per numerose chiamate per allagamenti. Disagi anche alla viabilità con la galleria dei Crozi è stata chiusa al traffico