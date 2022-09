Meteo, le previsioni: torna il caldo almeno al Sud. Da mercoledì pioggia al Nord

E’ tornato nel Mediterraneo l’anticiclone africano ma attenzione perché già da metà settimana, soprattutto al Nord, tornerà il maltempo.

Le previsioni

Da martedì pomeriggio e sera, infatti, aumenteranno le nubi al Nord-Est con rischi rovesci in Lombardia. Previsto anche un possibile temporale su Milano. Sul resto d’Italia invece sarà ancora bel tempo. Mercoledì. come spiega ilmeteo, temporali su tutto l’arco alpino e prealpino e localmente anche sulle alte pianure settentrionali.

Da giovedì piogge e temporali fino al Centro

Le cose peggioreranno anche giovedì “con piogge e temporali in arrivo fino ad alcuni tratti del Centro, specie a Toscana e Umbria. Ancora nessun cambiamento invece per il Sud. Il fronte instabile proseguirà poi la sua corsa verso levante in quel di Venerdì 9 quando il tempo più capriccioso lo ritroveremo a carico del Nord-Est dove insisterà fino al calar del sole. E sul resto del Paese? L’alta pressione, seppur più in difficoltà, sarà comunque in grado di mantenere una discreta stabilità atmosferica, minata solo da qualche annuvolamento distribuito in forma molto irregolare. L’unico cambiamento riguarderà le temperature, attese in moderata flessione. Infine, per quanto riguarda il weekend, il meteo non sembra dare segnali di gran stabilità. Anzi, dopo un Sabato che potrebbe essere più tranquillo, Domenica le cose potrebbero peggiorare e non solo al Nord”.