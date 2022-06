Sarà un weekend contraddistinto dal maltempo, quello dell’11 e 12 giugno, con temporali e grandine su gran parte dell’Italia. Già da oggi, giovedì 9 giugno e fino a sabato assisteremo a un netto calo delle temperature.

Secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, è infatti in arrivo un ciclone autunnale con forti piogge, tracollo termico e venti di burrasca forte con mare agitato. A causare quest’interruzione dell’alta pressione è la spinta verso Nord dell’Anticiclone delle Azzorre, in movimento verso le Isole Britanniche.

Previsioni meteo, venti di burrasca e mari agitati su Adriatico e Sud

Sul fianco orientale dell’alta pressione azzorriana si attiverà una rapidissima discesa di aria polare marittima dal Mare del Nord verso Germania e Balcani, interessando anche l’Italia, dove si registrano forti piogge dalle Alpi verso il Nord-Est e sulle regioni adriatiche con il maltempo in espansione verso il meridione.

Si tratta dell’invasione scandinava, di aria polare che formerà un ciclone sulla Dalmazia, portando oggi e domani sulla fascia adriatica piogge anche persistenti e venti in rinforzo.

Attenzione, nota Garbinato, va fatta ai colpi di vento, le raffiche dei downbursts, con picchi di velocità anche oltre i 100 km/h, da non confondere con i tornado. Le temperature massime crolleranno oggi fino a 18°C sul Triveneto, in seguito anche sulla fascia adriatica dove sono attesi al più 22-23°C con eccezionali valori autunnali anche in Calabria dove non si supereranno i 20°C lungo la costa.

Di contro Milano sarà una delle città più calde d’Italia con 29-30°C per l’arrivo di venti di Foehn.

Previsioni meteo, giorno per giorno

Nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni.