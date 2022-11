Milano, appena rilasciati tentano di rapinare una ragazza e aggrediscono un carabiniere

Un gruppo di ragazzi è stato bloccato due volte dai carabinieri nella stessa giornata, a Milano: hanno tentato di derubare una ragazza appena fuori dalla caserma, dove erano stati identificati dopo essere stati pizzicati in un supermercato. I sei non hanno nemmeno esitato ad aggredire un militare libero dal servizio che si trovava a spasso con la figlia piccola. Alla fine sono stati tutti arrestati.

Tentano una rapina appena usciti dalla caserma

La vicenda ha avuto inizio in un supermercato Lidl, dove la security li aveva bloccati mentre si aggiravano tra le corsie, si sospetta per tentare di rubare qualcosa. I sei, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, tutti marocchini irregolari, all’arrivo dei carabinieri non avevano niente addosso, ma sono stati portati in caserma per essere identificati. Una volta in via Vincenzo Monti, sede del Reparto Radiomobile, uno è stato trovato in possesso di due cellulari, risultati rubati, ed è stato denunciato per ricettazione.

Carabiniere cerca di fermarli e viene aggredito

I sei, appena rilasciati, a poche centinaia di metri dalla caserma, hanno subito tentato di derubare una 23enne che si trovava a una fermata dei mezzi. La giovane non si era accorta di nulla ma a dare l’allarme è stato un militare, libero dal servizio, che si trovava in giro con la figlia di 7 anni, e che ha urlato alla donna di stare attenta. Il gruppetto a quel punto si è scagliato contro di lui, incurante della presenza della piccola, mettendogli le mani al collo e minacciandolo di morte: “Ti tagliamo la gola – avrebbero detto -. Siamo clandestini tanto non ci trovano”. Alla fine grazie a una pattuglia che stava rientrando in caserma i sei sono stati bloccati e questa volta arrestati per rapina, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

