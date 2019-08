PALERMO – Sicilia in fiamme. Settanta persone sono state evacuate nella notte tra venerdì e sabato nella provincia di Palermo a causa di un incendio divampato nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. A fuoco ettari di vegetazione mediterranea sul Monte Caputo. Incendi sono divampati anche nella zona delle montagne attorno via Villagrazia. Le fiamme di entrambi i roghi, alimentate dal vento, sono visibili da Palermo.

Tutte le squadre dei vigili del fuoco e della forestale, arrivate anche da Reggio Calabria, sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. Molti sfollati sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano di Monreale.

A Palermo le fiamme sono arrivate a ridosso delle abitazioni in contrada Falsomiele e alle pendici delle colline nel quartiere Villagrazia. In provincia, roghi ad Altofonte Altro incendio ad Altofonte, Cerda (in contrada Rina), Trappeto (contrada Badiellla) e Montelepre (contrada Cippi). Tra Termini Imerese e Trabia sono state evacuate 20 famiglie. Altro rogo a Petralia Sottana, in contrada Sant’Elia. A coordinare gli interventi, il comitato di sicurezza che è stato convocato in prefettura a Palermo.

“Sessanta ettari di terreno, due case e un numero ancora imprecisato di auto distrutte: questo il primo bilancio dei danni causati dagli incendi che questa notte hanno accerchiato Monreale e che hanno portato allo sgombero temporaneo di 70 persone, le quali, in parte, sono già rientrate nelle proprie abitazioni. Mentre sono ancora in corso di accertamento i danni riportati dal patrimonio boschivo, che ha colpito in modo rilevante la zona di Monte Caputo”: la stima è dell’assessore regionale all’Ambiente, Salvatore Cordaro, che ha trascorso tutta la notte nell’area di Monreale, insieme al comandante del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Filippo Principato, al sindaco e al presidente del consiglio comunale della città, Marco Intravaia.

“Durante la notte, quando gli elicotteri e i Canadair non possono essere utilizzati, il lavoro degli uomini del Corpo forestale, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell’Arma dei carabinieri e della polizia ha consentito di salvare l’abitato di Monreale dalle fiamme e di mettere in sicurezza la popolazione. Dell’alba sono ripresi anche gli interventi con i mezzi aerei. Attualmente, in tutta l’area del Palermitano, sono in azione tre elicotteri e quattro Canadair. Appena sarà completata la verifica dei danni, andrò personalmente sul posto per verificare gli interventi urgenti che dovranno essere disposti dalla Regione per mettere in sicurezza gli abitati colpiti dai roghi. Esprimo il mio personale ringraziamento e quello di tutti i siciliani, agli uomini che combattono ogni giorno gli incendi che colpiscono la nostra splendida terra”, ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. (Fonte: Ansa)