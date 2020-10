In via Innominata, a Napoli, è crollata una palazzina utilizzata dalle persone senza una fissa dimora.

A Napoli, nei pressi di via Innominata, è crollata una palazzina utilizzata dalle persone senza una fissa dimora.

Ci sono accertamenti in corso per capire se ci siano persone sotto le macerie. Al momento non è dato saperlo.

Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, che sono già sul posto con squadre Usar e unità cinofile, l’edificio era utilizzato da persone senza fissa dimora.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia Poggioreale.

A crollare è stata una porzione di uno stabile dismesso e disabitato da una ventina d’anni.

Per ora non si ha notizia di feriti, né fortunatamente di morti.

